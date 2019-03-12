Россия направила Украине ноту из-за нарушения Договора о дружбе

12.03.2019 14:03



Россия направила Украине ноту в связи с нарушениями Киева Договора о дружбе, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от МИД РФ. Так, имеется в виду шестая статья договора, в которой речь идет о том, что стороны берут на себя обязательство «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны». В российском МИДе подчеркивают: Украина нарушила этот пункт, ратифицировав меморандум по поддержке операций НАТО. Плюс к этому, Киев грубейшим образом нарушает пункт о гарантированной «защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств».