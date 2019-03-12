Москва простилась с Владимиром Этушем

12.03.2019 13:32



В российской столице простились со знаменитым народным артистом СССР Владимиром Этушем, который ушел из жизни в минувшую субботу в возрасте 96 лет, передает Интерфакс. Траурная церемония проходила в его родном театре Вахтангова. Проститься с великим актером пришли его, поклонники, друзья и, конечно же, коллеги. В их числе – Сергей Маковецкий, Валерий Гаркалин, Эммануил Виторган, Александр Олешко, Анатолий Белый и другие представители творчества. Как сообщается, в ближайшие минуты актер будет кремирован. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.