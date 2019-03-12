В Японии над вулканом Фудзи появился гигантский пугающий НЛО

12.03.2019 11:47



Жители Японии напуганы: над действующем вулканом Фудзияма (остров Хонсю) появился огромнейший НЛО, передает Версия.инфо. По словам очевидцев, инцидент произошел в минувшее воскресенье, десятого марта. В небе над вулканом возник весьма загадочный объект гигантских размеров и странной формы. Говоря об инциденте, уфолог Скотт Уоринг заявил, что такое НЛО он видел впервые, а поперечник этого составляет 4000-5000 метров.

«НЛО фактически оставил за собой облачный след, двигаясь плавно от горизонта, а затем зигзагообразно направляясь к вулкану Фудзияма», - заявил инопланетный эксперт.

Исследователь и охотник за «тарелками» также заявил, что у него есть стопроцентное доказательство того, что пришельцы существуют, и одно из мест, которые они чаще всего посещают на своих летательных аппаратах – это вулканы.