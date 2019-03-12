США обвинили Роснефть в покупке нефти у Венесуэлы

12.03.2019 06:52



Российская корпорация "Роснефть" продолжает делать закупки нефти у венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA, несмотря на санкционные ограничения введенные США. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Майк Помпео. Также, глава Госдепа обвинил руководителя Роснефти Игоря Сечина в том, что продолжая покупать у Венесуэлы нефть, он пытается спасти режим действующего президента страны Николаса Мадуро. При этом Помпео не раскрывает подробности закупок российской компанией нефти у Венесуэлы, пишет РБК.