Пушков прокомментировал переплату россиян за ЖКХ

12.03.2019 06:20



Ранее, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о серьезных переплатах россиян за коммунальные услуги. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал его слова заявив, что абсолютно не удивлен такому положению дел. По его словам, работа управляющих компаний является совершенно неудовлетворительной. Пушков привел пример, когда сотрудники УК начислили владельцу двухкомнатной квартиры в Перми оплату ЖКХ в размере более 2 млн рублей, так как по их мнению в его квартире прописаны больше 4 тыс. человек, пишет РИА Новости.