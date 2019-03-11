Мосты мира: пешеходный "Langkawi" - настоящая экзотика Малайзии

11.03.2019 23:23



Небесный мост Лангкави (Langkawi Sky Bridge) такое интересное название это архитектурное сооружение получило неспроста. Дело в том, что мост расположен на высоте почти 700 метров над уровнем моря и дарит своим посетителям необычайно красивый обзор на многие десятки километров вокруг.

Характеристики строения

Sky Bridge расположен на острове Лангкави (Малайзия). Строительство моста длилось 12 месяцев, и было завершено в 2004 году, а через год он был открыт для всеобщего посещения. Мост предназначен для пешеходного движения через ущелье, которое находится между гор Ганунг. Дизайн этого строения разрабатывал Питер Висс.

Протяженность моста составляет 125 метров, ширина 1,8 метра. Плотно имеет изогнутый вид и вантовую структуру.

Изогнутый вид создавался для увеличения обзора и максимизации впечатлений за счет оптического сдвига перспективы. На обоих концах моста имеются треугольные смотровые площадки, ширина которых составляет 3,6 метров. Мост подвешен на восьми тросах, которые крепятся к одиночной опоре. Ее высота равняется 81,5 м. Максимальная вместимость моста, на которую он рассчитан, составляет 250 человек.

Пролеты моста целиком собирались на земле и поднимались на необходимый уровень при помощи российских вертолетов Камова. Они также применялись при возведении основной секции палубы и пилонов.

Интересные факты

В 2012 году мост уже успели закрыть на обновление. В течение нескольких лет ремонтные бригады осуществляли работы по восстановлению моста, его модернизации, а также по усилению конструкций. Обновление моста продолжалось вплоть до февраля 2015 года, когда он стал вновь доступен для посещения всем желающим.

Несмотря на кажущуюся хрупкость строения, безопасность на мосту продумана до мелочей, он полностью безопасен для людей.

Здесь даже используется система эвакуации на случай грозы. Дополнительно на верхнем уровне установлены двойные перила и оградительная сетка. Бюджет, потраченный на возведение Небесного моста, составил 1,2 млн. долларов США. На мост можно попасть только, если воспользоваться канатной дорогой, которая состоит из двух участков. Их общая протяженность превышает 2 км.

Длительность поездки не превышает 20 минут. По пути имеется пересадка в местечке Oriental Village.