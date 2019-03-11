Порты Арктики лидируют по росту грузооборота

11.03.2019 22:17



По сообщению пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта, за период с января по февраль текущего года объем товаров, проходящих через порты Арктики, значительно возрос, и составил порядка 132 млн тонн, сообщает «Sudostroenie.info». В сравнение с аналогичным временным промежутком за прошлый год, рост составил 5,4%. При этом объем перевоза насыпных грузов снизился на 0,3%, а объемы перевозки наливных грузов увеличились более чем на 10%.