Дональда Трампа сравнили с Гитлером

11.03.2019 13:16



Председатель комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов нашел сходства в действиях главы США Дональда Трампа и лидера германских нацистов Адольфа Гитлера. Как отмечает Газета.ру, речь идет о сходстве в политике. В этом плане, как считает Шаманов, в данный момент обстановку можно сопоставить с той, что наблюдалась в 1935 году. Через два года после того, как к власти пришел Гитлер, в стране начали создаваться все условия для совершения агрессии, в результате чего в 39-м году началась Вторая мировая война.