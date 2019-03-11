Певица Юлия Началова срочно госпитализирована

11.03.2019 12:08



Певицу Юлию Началову поместили в реанимацию одного из московских медицинских учреждений. Медки оценивают состояние артистки как крайне тяжелое. По предварительной информации, Началову госпитализировали из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови. Кроме этого, как ранее сообщалось, у певицы наблюдаются и другие серьезные заболевания, которые отражаются на состоянии певицы не лучшим образом.

Напомним также, что в прошлом году суд лишил певицу водительских прав на полтора года за отказ проходить процедуру медицинского освидетельствования на алкоголь, когда она была остановлена для досмотра.