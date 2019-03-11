Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков оружия

11.03.2019 06:52



Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира назвали крупнейших мировых поставщиков вооружения. Так, первое место на рынке экспорта вооружений традиционно принадлежит Соединенным штатам. Второе же место, несмотря на сокращение объемов поставок на 17% заняла Россия. Третье место удерживает Франция, а за ней следуют Германия и Китай. По информации специалистов Института, вышеназванные пять стран обеспечивают 75% мирового экспорта вооружений, пишет РБК.