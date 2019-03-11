Меркель виновата в плохих отношениях Европы с Россией

11.03.2019 06:39



Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик в своем интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал об ошибках европейских политиков, допущенных в выстраивании отношений с Россией. По его словам, раньше президент России Владимир Путин был серьезно настроен на ведение диалога с Европой и даже готов был вступить в НАТО, тем не менее Европа отвернулась от России и сама отказалась от сотрудничества.

При этом Тельчик подчеркивает, что в настоящее время именно НАТО является инициатором опасных инцидентов на границах с Россией, военная стратегия которой носит исключительно оборонительный характер. Политик напомнил уроки истории, и нападения на Россию Карла XII, Наполеона и Гитлера, которые закончились поражением.

Также Хорст Тельчик обвинил Европу в том, что во время обсуждения вопросов вступления Украины в ЕС и НАТО, политики не учитывали интересы России, а у них были для этого все возможности. По его мнению можно было бы обсудить с российской стороной создание общеевропейской зоны свободной торговли, однако Брюссель предпочел закрыть на это глаза.

При этом Тельчик считает, что в том, что взаимоотношения Европы и России находятся в таком плачевном состоянии виновата нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, которой не хватает лидерских качеств, пишет РИА Новости.