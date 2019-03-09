Россия создаст новый авиационный двигатель

09.03.2019 09:42



Ведущий конструктор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Виталий Логинов рассказал о том, как проходит разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, который предназначен для замены иностранных аналогов. Данный двигатель разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге и в "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Разработчики планируют провести серийные испытания двигателя в текущем году, а в 2020 году двигатель должен быть сертифицирован. Новая разработка будет использоваться для самолетов легкого класса и вертолетов грузоподъёмностью 1—1,5 т, пишет RT.