Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за диверсии на ГЭС

09.03.2019 09:28



Из-за того, что на одной из крупнейших венесуэльских ГЭС была совершена диверсия, которая привела к отключению электроэнергии в большей части страны, власти Венесуэлы приняли решение подать жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. При этом, как заявил вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес, данная жалоба будет передана представителю ООН во время посещения страны специальной комиссией по правам человека, которая приедет в Венесуэлу через несколько дней, пишет РБК.