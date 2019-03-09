Германия раскрыла местонахождение сокровищ Третьего рейха

09.03.2019 09:13



В Германии раскрыли местонахождение сокровищ Третьего рейха, которые были спрятаны на территории Польши во время отступления немецкой армии. По тем данным, которые содержатся в опубликованном дневнике офицера СС Эгона Олленхауэра, сокровища включают около 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, а также произведения искусства. В качестве одного мест сохранения сокровищ названы один из дворцов в Польше, глубокий колодец в одном из парков, дно пруда. Вся масса сокровищ поместилась в 260 грузовых машин и была спрятана в 11 местах, пишет Российская газета. В настоящее время польские ученые проверяют указанные места, чтобы выяснить сохранились ли сокровища.