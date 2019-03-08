Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

08.03.2019 09:02



Президент России Владимир Путин поздравил всех россиянок с международным женским днем 8 марта. Глава государства подчеркнул душевную щедрость российских женщин, а также их самоотверженность, профессиональные успехи, доброту, нежность, милосердие и большую приверженность семейным ценностям. Владимир Путин пожелал всем представительницам прекрасного пола здоровья, счастья, любви и творческих и профессиональных успехов, передает Пятый канал.