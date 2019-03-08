Венесуэла осталась без электричества из-за саботажа на ГЭС

08.03.2019 08:36



Из-за произошедшего саботажа на крупнейшей в Венесуэле ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, более половины территории страны осталось без электричества. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в произошедшем "американский империализм". В свою очередь, госсекретарь США Майк Пенс обвинил в отключении электроэнергии официальные власти страны, пишет ТАСС. В настоящее время подача энергии в Венесуэле восстановлена.