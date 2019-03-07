Зеленскому грозят уголовные дела

07.03.2019 13:46



Против шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского могут быть возбуждены уголовные дела. Как пишут местные СМИ, об этом артист и политик рассказал в своих социальных сетях. «Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то денег», – пишет Владимир Зеленский. По его словам, в свете этих событий не исключено, что скоро будет возбуждено уголовное дело о том, что в 2002 году он якобы сбил человека. Плюс к этому против него хотят «состряпать» дело как против главы студии «Квартал 95». О том, кто именно против него хочет возбудить дела, и кто за этим стоит, Зеленский пока не сообщает.