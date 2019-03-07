Украинский посол призывает Google Maps вернуть Крым Украине

07.03.2019 12:49



Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к компании Google с просьбой «исправить» все карты, на которых Крымский полуостров является территорией России, передает РИА Новости со ссылкой на Facebook посольства. По словам дипломата, подобная ситуация с картами Google Maps является «некорректной» и вступает в противоречие с позицией американских властей и ООН. Чалый также решил напомнить, что в Генассамблее ООН статус крымского региона определяется как «украинский».