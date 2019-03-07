Обнародовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС США

07.03.2019 12:11



В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США RC-135. Запись опубликована российским Министерством обороны. Инцидент произошел над акваторией Балтийского моря. На записи четко можно увидеть, как самолет РФ приближается к борту США, после чего происходит сопровождение на безопасном расстоянии. После того, как американский самолет удалился на необходимое расстояние, российский вернулся на базу.