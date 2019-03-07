Начато расследование против главы Warner Bros.

07.03.2019 11:04



Против директора Warner Bros. Entertainment Кевина Цудзихары началось расследование, в котором речь идет о «неприемлемом поведении» главного фигуранта дела, склонявшего актрису Шарлотту Кирк к интимным отношениям в обмен на помощь в прохождении кастингов. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Deadline, этот факт подтвердили и в конгломерате WarnerMedia.

При этом, как пишет сайт, расследование также связано со статьей, которая вышла в журнале «The Hollywood Reporter». Авторы публикации цитируют массу текстов с «пошлым содержанием», которые были написаны крупнейшими представителями киноиндустрии.