Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Кирилл «Руки-Базуки»

07.03.2019 09:13



Стали известны некоторые подробности третьей части фильма «Брат», о съемках которой последнее время ходит много слухов и споров. Об этом рассказал эпатажный музыкант и шоумен Стас Борецкий, раскрывший секрет, кто сыграет главную роль в фильме. По его словам, это будет «мега-звезда «синтолового шоу-бизнеса», Кирилл «Руки-Базуки», - сообщил Борецкий. Музыкант подчеркивает, что продолжение легендарных кинолент Алексея Балабанова будет настоящей «бомбой».

Пользователи сети, узнавшие о том, что будет продолжение съемок фильма, где главную роль будет играть «непонятный Кирилл», выразили свое возмущение. По их словам, сыграть в фильме мог только Сергей Бодров, а съемки третьей части – это оскорбление его памяти.