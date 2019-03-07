Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя

07.03.2019 06:58



Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали пятерку российских регионов, где выявлен наиболее высокий уровень приобретения алкогольных напитков. Так, по предоставленным специалистами данным, первое место по покупке алкоголя принадлежит Ненецкому автономному округу. В данном регионе уровень потребления алкогольных напитков составляет 25 л на человека в год. За ним следуют Сахалинская, Магаданская и Московская области, а замыкает пятерку наиболее пьющих регионов России Республика Карелия, пишет газета Известия.