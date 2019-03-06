Россия увеличила поставки нефти в США

06.03.2019 23:41



Поставки российской нефти в США увеличились до 3,2 млн баррелей за последнюю неделю, что бьет рекорд максимального недельного показателя за 2011 год, сообщает ИА «REGNUM». Подобное увеличение объема поставляемой нефти связывают с ситуацией, сложившейся вокруг Венесуэлы. Эксперты предполагают, что подобные события сообщают о том, что нефтяной рынок США находится в стадии адаптации после «потери» поставок нефтяных продуктов из Венесуэлы.