Власти решили судьбу счетов венесуэльских компаний в России

06.03.2019 23:34



Банк «Российская финансовая корпорация» пополнит свои финансовые активы счетами компаний из Венесуэлы, которые будут перенесены в него из других банков, согласно совместному решению правительства России и представителей бизнеса Венесуэлы, сообщают «РИА новости». Об этом сообщили источники, близкие к данной организации. Сам же банк принадлежит «Рособоронэкспорту», который напрямую подчиняется правительству России.