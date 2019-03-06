Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

06.03.2019 21:58



На основании заявления Виктора Муженко, возглавляющего Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, стало известно, что Украина очень серьезно опасается активного наступления и вторжения войсковых формирований России в страну, сообщает «Коммерсантъ». Муженко сообщил, что основные направления «наступления» направлены с трех сторон, куда российская сторона уже продолжительный период времени стягивает свои силы. Названия направлений предполагаемого вторжения названы не были.