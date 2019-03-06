06.03.2019 17:46



Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления о валюте Союзного государства, которые звучат в СМИ. По его словам, данные рассуждения и российских и белорусских политиков являются бессмысленными до того момента, пока не будут согласованы все документы, которые будут являться основой для выстраивания рабочих отношений членов Союзного государства. Также премьер отметил, что путь интеграции, выбранный Россией и Белоруссией, является абсолютно нормальным и правильным, пишет ТАСС.