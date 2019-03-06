Путин подписал закон о запрете военным использовать гаджеты

06.03.2019 17:33



Теперь российские военные не смогут пользоваться гаджетами, а также раскрывать информацию о себе и своих коллегах как в личных социальных сетях, так и представителям СМИ. Соответствующий указ подписал сегодня глава России Владимир Путин. Так, в новом законе речь идет об информации, касающейся места где военнослужащий и его коллеги проходят службу, а также местонахождение их родственников и членов их семей, пишет РБК.