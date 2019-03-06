В России не будет введено право на получение пенсии по наследству

06.03.2019 16:54



Партия "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, согласно которому граждане могли бы получать страховые пенсии по наследству. По мнению авторов документа, наследники тех граждан, которые постоянно отчисляли денежные средства на страховую часть пенсии и в результате не смогли их получить в связи со смертью в раннем возрасте, имеют право на получение данных отчислений. Тем не менее, депутаты отклонили проект закона в связи с тем, что право на получение пенсионных отчислений "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина", пишет ТАСС.