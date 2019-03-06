Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

06.03.2019 14:50



Во время правительственного часа в Государственную думу РФ был приглашен для выступления по вопросу прогнозов развития экономики России глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее, председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра, обосновав это тем, что Орешкин не достаточно подготовлен к выступлению и предложил перенести его на другое время, когда глава Минэкономразвития сможет представить полную информацию о приоритетах развития экономики, пишет РИА Новости.