В Нижегородской области появится первый в России частный космодром

06.03.2019 13:13



Похоже, что эра космического туризма не за горами. Совсем скоро можно будет совершить полет в космос. Правда, стоить это будет весьма солидную сумму.

Как стало известно, в Нижегородской области будет построен первый в России частный космодром. Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано областными властями и компанией «Космокурс».

Как сообщил РИА Новости собеседник из регионального правительства, в качестве возможной площадки для строительства рассматривали также Татарстан.

Если говорить более конкретно о самом частном космодроме, то уже известно, что с него будут стартовать суборбитальные туристические ракеты. Согласно предварительной информации, сам полет будет продолжаться пятнадцать минут, и примерно треть времени туристы будут проводить в невесомости. Цена полета будет составлять минимум двести тысяч долларов.