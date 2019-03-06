Вашингтон планирует поставлять Украине новое вооружение
Вашингтон планирует поставить Украине новую партию вооружения, кроме ранее предоставленного противотанкового ракетного комплекса, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Соответствующая информация поступила от верховного главкома ОВС НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти. Он заявил, что эта важная тема должна пройти стадию «политических обсуждений». Не исключено, что речь будет идти в том числе и о военно-морской системе, которая, как считают в США, поможет Украине отвечать на инциденты, подобные ситуации в Керченском проливе.
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