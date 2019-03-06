Вашингтон планирует поставлять Украине новое вооружение

06.03.2019 10:37



Вашингтон планирует поставить Украине новую партию вооружения, кроме ранее предоставленного противотанкового ракетного комплекса, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Соответствующая информация поступила от верховного главкома ОВС НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти. Он заявил, что эта важная тема должна пройти стадию «политических обсуждений». Не исключено, что речь будет идти в том числе и о военно-морской системе, которая, как считают в США, поможет Украине отвечать на инциденты, подобные ситуации в Керченском проливе.