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США грозят санкциями партнерам Венесуэлы

06.03.2019 06:10
США грозят санкциями партнерам Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс анонсировал возможность введения новых санкционных ограничений. На этот раз речь идет о введении санкционного режима в отношении тех стран, которые являются партнерами Венесуэлы. Об этом политик сообщил на пресс-конференции, которая проходила в Вашингтоне. По словам Абрамса, США пока не вводили вторичные санкции, но такая ситуация вполне может произойти. Все будет зависеть от того, как поведут себя власти Венесуэлы. Также Абрамс подчеркнул, что введение вторичных санкций, которые будут направлены против партнеров страны, окажет более негативное влияние на экономику Венесуэлы, пишет РИА Новости.

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