Путин поручит ЦБ проконтролировать выдачу ипотеки семьям с детьми

05.03.2019 21:56



Владимир Путин, являющийся президентом России, дал поручение Центральному Банку России, касательно условий выдачи ипотеки для семей с детьми, подчеркнув, что необходимо добиться кредитной ставки в размере 6%, а также пресекать всяческие попытки навязывания дополнительных услуг, сообщает «РБК». Данное заявление президент сделал в рамках встречи с Андреем Костиным, являющимся председателем правления банка ВТБ.