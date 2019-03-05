Проезд по трассе М-11 от Москвы до Петербурга будет стоить две тысячи рублей

05.03.2019 13:17



Стало известно, во сколько водителям обойдется проезд по скоростной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург (протяженность 669 км). По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, эта сумма будет составлять около двух тысяч рублей, передает РИА Новости. Как уточняется, это стоимость проезда в будний день при наличной оплате. Глава компании также заверил, что сумму затрат можно будет сократить с помощью транспондеров и прочих программы лояльности. Трассу собираются ввести в эксплуатацию в этом году.