За 48 часов до смерти Кит Флинт бежал кросс

05.03.2019 10:40



Стало известно о некоторых подробностях последних часов жизни знаменитого солиста группы The Prodigy Кита Флинта. По информации СМИ, за сорок восемь часов до своей кончины он принял участие в 5-километровом кроссе. Как уточняет Daily Mail, забег проходил в британском Челмсфорде. Обозначенное расстояние музыкант смог преодолеть за 21 минуту и 22 секунды. По словам очевидцев, среди которых были и другие участники дистанции, у Флинта было хорошее настроение, и ничто не предвещало его печальных намерений. О подробностях и обстоятельствах его смерти пока не сообщается.

Напомним, что тело солиста группы нашли в его доме в Данмоу. В июле музыкальный коллектив должен был приехать в Россию и выступить на московском музыкальном Park Live, который собирает тысячи поклонников. Новость о смерти фронтмена группы стала большим ударом для его поклонников по всему миру.