Трамп может лишить Индию и Турцию торговых льгот

05.03.2019 07:09



Конгресс США рассмотрит законопроект, согласно которому могут быть отменены торговые льготы для Индии и Турции. Данный документ направил на рассмотрение в Конгресс американский лидер Дональд Трамп. Президент США обосновал отмену льгот тем, что экономика Турции достигла достаточной степени стабильности и укрепления за те 45 лет, в течение которых действуют американские льготы и, в настоящее время, в них не нуждается. Что же касается Индии, то, по мнению Трампа, страна не предоставила компаниям США аналогичные условия доступа на свои рынки, пишет РИА Новости.