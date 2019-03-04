Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей

04.03.2019 19:30



Компания Volvo со следующего года вводит ограничение максимальной скорости до 180 км/ч на выпускаемые автомобили, сообщают «Известия». Это нововведение позволит реализовать проект Vision 2020, который в свою очередь направлен на уменьшение риска гибели и получения тяжелых травм в новых автомобилях марки «Volvo». Кроме скоростных нововведений в компании рассматривается проект совместного использования «умного» скоростного контроля и технологии геозонирования, это позволит автоматически снижать скорость автомобиля на улицах где располагаются учебные заведения и больницы.