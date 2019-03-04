С чем россияне больше всего любят есть блины на Масленицу

04.03.2019 16:49



Более 90% россиян собираются есть блины на Масленицу. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ проведя опрос среди населения России. Так, наиболее предпочтительными для россиян начинками к блинам являются сметана, варенье, сгущенка и творог, а также мясо и мед, за которыми следуют сливочное масло и икра. Тем не менее, только 77% участвовавших в опросе заявили, что будут готовить блины самостоятельно, пишет ТАСС.