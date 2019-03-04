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Пользователи Сети смеются над фотографией Порошенко с пятилитровой бутылью

04.03.2019 11:48
Пользователи Сети смеются над фотографией Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи Сети смеются над фотоснимком Петра Порошенко, который был сделан во время заседания Совета регионального развития Одесской области. Как передает РИА Новости, на кадре, который обнародовал сайт BessarabiaInform, видно, что около главы Украины находится большая пятилитровая бутылка. Наиболее дотошные пользователи отметили, что такая бутылка находится только около Порошенко, что «наводит на разные мысли».

Так, многие сочли, что украинскому лидеру столько много воды необходимо, чтобы «подавить похмелье». Далее появились саркастические версии о том, что это вовсе не вода, а, например, «питьевой одеколон» или «чистейший спирт».

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