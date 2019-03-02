Археологи обнаружили древний инструмент для татуировок

02.03.2019 10:45



2000-летний инструмент, который пролежал в пыльной коробке в музейном хранилище в течение примерно четырех десятилетий, может быть самым древним инструментом для нанесения татуировок, когда-либо обнаруженным в западной части Северной Америки. Недавно он был представлен археологами Вашингтонского государственного университета (WSU).

Эндрю Гиллрит‑Браун, 33-летний кандидат антропологии в WSU, наткнулся на "инструмент размером с ручку" из Юты, когда он проводил инвентаризацию всех артефактов университета. Согласно WSU, исследователи в основном полагаются на древние произведения искусства, чтобы лучше понять, какую роль играли татуировки в коренных культурах — поэтому это конкретное открытие имеет "большое значение".

“О татуировках доисторических людей на Юго-Западе не говорят много, потому что никогда не было никаких прямых доказательств, подтверждающих это", - сказал Гиллрит‑Браун в онлайн-заявлении. “Этот инструмент для нанесения татуировок предоставляет нам информацию о прошлом юго-западной культуры, которую мы не знали раньше”.

Археологи знают, что татуировка была распространена в древние времена, особенно для религиозных групп и богатых, которые использовали ее в качестве символа статуса. Но трудно по-настоящему понять, как использовались чернила, поскольку они обычно не сохраняются в мумиях. До сих пор никаких признаков татуировок не было замечено на каких-либо сохранившихся человеческих останках на юго-западе США. Вот что делает эту находку такой захватывающей.

“Когда я впервые вытащил его из музейной коробки и понял, что это могло быть, я был очень взволнован", - сказал Гиллрит‑Браун. “Остаточное окрашивание пигментов татуировки на кончике было тем, что сразу же вызвало мой интерес, как возможный инструмент татуировки".

"Инструмент состоит из деревянной ручки длиной 3,5 дюйма, связанной на конце с расщепленными листьями юкки и держащей два параллельных шипа кактуса, окрашенных в черный цвет на их кончиках", - говорит Гиллрит‑Браун.

Он надеется, что это приведет к большему пониманию культур, которые датируются тысячелетиями, пишет FoxNews.