В России отмечают родительскую субботу

02.03.2019 09:23



Сегодня 2 марта 2019 года православные россияне отмечают один из Великих церковных праздников - Вселенскую мясопустную родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших близких, причем не только тех, кого помнят и кто входит в род человека, но и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь церковными молитвами, а также всех тех, кто принял смерть будучи православным христианином. Также, в этот день принято посещать кладбище, пишет Российская газета.