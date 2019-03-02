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Где искать пропавшее золото Колчака, в Чехии или Японии?

02.03.2019 00:43
Где искать пропавшее золото Колчака, в Чехии или Японии?

Самым крупным владельцем золота в мире в начале XX века являлась Российская империя.

В 1918 году на хранении Александра Колчака, являющегося Верховным правителем России, находилось 490 тонн золота. Но где теперь эти богатства?

Рассмотрим, какие события произошли в те времена, и куда могло исчезнуть золото Колчака.

Золото Колчака

Золото на Урале

Благородный металл в XVIII веке на территории России добывали преимущественно в специальных шахтах. Затем были открыты россыпи золота, в том числе и на Урале.

Пик золотой лихорадки в государстве пришелся на начало XIX века, когда люди массово отправлялись на прииски. Самородки металла находили на земле, поэтому шахты стали не востребованы.

Золотой запас России

Примерно половина добычи мирового золота в XIX веке приходилась на Российскую империю. К 1914 году Золотой запас России составлял 1 млрд 695 млн рублей (1311 тонн золота или более $ 60 млрд по курсу 2000-х гг.).

Уменьшение запасов золота

Существенное уменьшение российского золотого запаса произошло с развитием Первой мировой войны. В Англию были отправлены большие суммы золотом в качестве гарантии выплат военных кредитов. Затем в Канаду отправили 562 млн рублей.

На момент прихода Ленина к власти государство владело 1101 млн рублей золотом. Однако большевики не смогли воспользоваться всем капиталом, поскольку половина запаса еще до войны была перевезена в Казань.

Из города большевики не смогли забрать больше сотни ящиков, которые вынуждены были оставить из-за захвата Казани белыми.

Золото Колчака

В штабе Сибирской армии. В первом ряду слева направо: командующий Р. Гайда, А. Колчак, начальник штаба Б. П. Богословский. 1919 год.

В 1918 г Верховным правителем государства был назначен адмирал Колчак, а хранящееся в Казани золото назвали его именем. Белые завладели 490 тоннами благородного металла.

Золото Колчака

Фото: image.jimcdn.com: Золотая кладовая Казанского банка, где в 1918 г. хранилась половина золотого запаса России

После золото было перевезено в Омск, а в 1919 году из-за возникшего недоверия к Колчаку запасы было решено перевезти по транссибирской магистрали, которую контролировали чешские военные.

По прибытии груза на станцию Нижнеудинск союзники Антанты передали его легионам Чехословакии. Колчак был отстранен от власти.

Адмирал Колчак

Адмирал Александр Колчак

Адмирал был казнен. Большевикам от чешских военных было отдано 409 млн рублей за возможность выехать из государства. Но куда пропали оставшиеся 236 млн?

Версии о месте нахождения золота Колчака

Существует версия, что эта часть золота осталось во владении чехословацкого легиона. В качестве доказательства предъявляют факт открытия крупного банка «Легиабанка» в Чехии. Однако историки считают, что этой суммы было недостаточно для открытия банка.

Новицкий, занимавший при Колчаке пост замминистра финансов, заявил о присвоении чехами 63 млн, но факты не были предоставлены.

Согласно второй версии, Колчак якобы приказал спрятать золото. Но никто не знает место хранения. Ходят слухи, что драгоценный металл спрятали на дне Иртыша.

Третья версия – золото было затоплено на дне Байкала.

В 2013 году в подтверждение третьей версии появилось заявление от ученого Алексея Тихоненко о том, что ему удалось найти на дне Байкала четыре слитка. Поиски ведутся по настоящее время.

Согласно выводам историка Олега Будницкого, 236 млн рублей были переведены заграницу как оплата за снаряжение и оружие. Доводы Будницкого основывались на результатах исследования архивных документов в Нью-Йорке, Лидсе, Стэнфорде. Подсчеты показали, что Россия переправила за рубеж примерно 200 млн рублей в золотом эквиваленте, а белые за это получили вооружение и кредиты.

Для стабилизации финансовой обстановки Белое движение покупало валюту. Около 43 млн рублей золотом попало в руки к атаману Семенову, который потратил его на нужды своей армии (оплату амуниции и оружия, поставляемого с Японии). Атаман передал японской стороне 33 ящика с золотыми монетами. По данным посольства Японии в России денежные средства были помещены в филиал «Тесэн гинко». В ноябре 1920 г. начальником тыла армии Колчака генералом Петровым было передано 22 ящика с золотом на временное хранение японцам.

Генералы Петров и атаман Семёнов пытались получить обратно переданное ими золото, но безуспешно.

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