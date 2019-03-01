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Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах

01.03.2019 19:47
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах

Александр Лукашенко, являющийся президентом Белоруссии, рассказал о своих предположениях на тему того, кто победит в президентской гонке на Украине, сообщает «Газета.ру». Он с большой долей вероятности предрекает победу действующего ныне президента Петра Порошенко. Он объясняет данную позицию тем фактом, что Порошенко наверняка пройдет во второй тур, а вместе с ним, скорее всего, пройдет и Зеленский. И именно в тот момент сложится следующая ситуация: люди, отдавшие в первом туре свои голоса за Зеленского, вероятно, также снова проголосуют за него, но те люди, которые отдали свои голоса за выбывших кандидатов, предположительно будут голосовать за Петра Порошенко. Как выразился Александр Лукашенко, подобный исход это всего лишь его предположения, и никто не может знать наверняка, как сложатся все обстоятельства.

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