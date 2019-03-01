В Росстате рассказали о зарплатах чиновников

01.03.2019 18:54



Специалисты Росстата опубликовали данные о заработных платах российских чиновников. Так, по предоставленным по итогам прошедшего года данным, самую высокую оплату своего труда получали служащие аппарата правительства РФ. Их средняя зарплата составляла примерно 240 тыс. рублей. Средняя зарплата работников администрации президента составляла около 237 тыс. рублей, Совета Федерации - 186 тыс. рублей, а сотрудников Государственной думы РФ - 159 тыс. рублей, пишет ТАСС.