В Роскачестве рассказали, как можно защитить смартфон от прослушки

01.03.2019 17:29



Специалисты Роскачества рассказали, как пользователи могу защитить свои смартфоны от прослушки. Так, по их мнению, прослушивать пользователей могут не только вредоносные программы-шпионы, но и обычные приложения, такие, как, например, мессенджеры или фонарик. Специалисты предупреждают, что нужно более внимательно относится к тем функциям, к которым вы даете даете доступ тем или иным приложениям и не подтверждать доступ приложений к камере, микрофону, контактам и т.д., пишет ТАСС.