Нафтогаз выиграл по иску против Газпрома об утрате активов в Крыму

01.03.2019 16:51



Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания выиграла спор по иску об утрате активов в Крыму против российского "Газпрома". По его словам, Гаагский арбитраж принял сторону Нафтогаза. Украинская компания оценила свои убытки, понесенные на шельфе Черного моря и в Крыму, в $5 млрд. Тем не менее Гаагский арбитраж не определил ту сумму компенсации, которую российская сторона должна будет выплатить по данному иску, пишет РБК.