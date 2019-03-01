Большинство жителей Германии поддерживают строительство «Северного потока — 2»

01.03.2019 11:37



Большинство немцев с положительной стороны относятся к реализации российского газопровода «Северный поток — 2». Как передает Газета.ру со ссылкой на Hannoversche Allgemeine, об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov (институт, изучающий общественные мнения). Как пишет издание, против проекта выступает 16% опрошенных, еще 27% решили воздержаться от ответа. В общей сложности в исследовании принимало участие 2058 жителей Германии.