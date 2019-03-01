США объявили награду в миллион долларов за информацию о сыне Усамы бен Ладена

01.03.2019 08:31



В США объявили награду за информацию, которая поможет выявить местонахождение Хамзы бен Ладена, являющегося сыном уничтоженного ранее лидера боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация). Как передает Интерфакс, сумма вознаграждения – один миллион долларов.

В распространенном сообщении Госдепа говорится о многочисленных преступлениях, которые совершили боевики группировки против американцев. Авторы сообщения обещают, что любая информация будет исключительно конфиденциальной.