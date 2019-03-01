Озвучена позиция США по кораблям Украины в Керченском проливе

01.03.2019 07:53



Соединенные штаты не собираются оказывать поддержку Украине в том случае, если украинские военные корабли еще раз войдут в Керченский пролив без получения разрешения от российской стороны. Об этом сообщил собственный источник портала "Страна.ua", который знаком с ситуацией. Кроме того, США могут резко осудить повторную провокацию Украины в Керченском проливе. По словам источника, США заняли такую позицию, так как ЕС не поддержит обострение Керченского кризиса, а поддержка США украинских действий может привести к расхождению позиций США и ЕС по данному вопросу, что не устраивает США, пишет РИА Новости.