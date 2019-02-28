Тайны Большой голубой дыры. Неожиданные находки ученых

28.02.2019 19:08



Ученые океанологи недавно закончили исследование Большой голубой дыры в Белизе. Миссия проходила с 27 ноября по 13 декабря 2018 года и за это время ученые провели более 20 погружений в эту удивительную массивную впадину. В конце текущего года выйдет документальный фильм о проделанной работе, тем не менее ученые решили уже сейчас поделиться захватывающей информацией, которую они обнаружили, пишет SlashGear.

В результате погружения было обнаружено, что во впадине существуют несколько горизонтальных слоев, которые опускаются до самого дна, а начинаются на расстоянии около 290 футов ниже поверхности:

• 290 футов: слой карбоната кальция с большим коралловым рифом;

• 300 футов: слой сероводорода;

• Ниже 300 футов: 100% бескислородный слой (никакого кислорода);

• 407 футов: дно или близкое дно, свидетельство образования сталактитов или сталагмитов, покрытых песком.

Эрика Бергман, главный пилот подводной лодки "Акватика", которая была задействована в исследовании, сообщила, что во время миссии, в дополнение к интересным сведениям о химическом составе и морской жизни, или их отсутствии, группа обнаружила “следы” существ, которых они не могли идентифицировать.

“Вы можете быть в 20 или 30 метрах от сталактита или куска стены и видеть его в каждой идеальной детали,” - рассказала Бергман. “Это лучше, чем может обеспечить зрение. Также, мы обнаружили следы, которые мы не смогли интерпретировать”.

Также, на глубине около 350 футов под поверхностью экипаж обнаружил место, названное “кладбищем раковин". Это была область, где были найдены сотни мертвых раковин, а также доказательства попыток их побега оттуда. Ученые предположили, что скорее всего, они упали в яму и, достигнув дна, не нашли кислорода в воде и задохнулись. Еще экипаж обнаружил массивный слой сероводорода (H2S). Это было то, что Бергман описал как “погружение в кислоту.” Этот слой очень, очень эффективно задерживает циркуляцию кислорода.

“Мы видим, как каждая раковина с маленькими следами поднимается на холм, пытаясь убежать, затем скользит вниз, предположительно задохнувшись в аноксичной среде", - сказал Бергман.

Вместе с тем, это не все удивительные находки, обнаруженные командой исследователей. Но ученые не спешат раскрывать все тайны Большой голубой дыры. Они предлагают нам дождаться выхода их фильма, чтобы посмотреть, не обнаружили ли они каких-нибудь жутких существ или еще больше следов.